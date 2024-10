17 ottobre, la notte della Superluna: spettacolo in Toscana nel luogo più buio d’Italia

Firenze, 17 ottobre 2024 – Spettacolo in cielo stanotte con la terza Superluna dell’anno. Come ricorda l’Unione Astrofili Italiani (Uai): il nostro satellite si troverà nel suo punto più vicino alla Terra, a poco più di 357mila chilometri (significativamente più vicina della sua distanza media di 384.400 km), in concomitanza con la Luna piena. Il nostro satellite dunque apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. La Luna di ottobre viene chiamata "Luna del Cacciatore" e le orifini di questo nome risalgono alle antiche pratiche dei nativi americani, che per cacciare e procurarsi le provviste per l'inverno sfruttavano la luminosità di questa Luna piena.

Quella di stanotte è l’ultima Superluna dell’anno: le prossime saranno nel 2025: il 9 febbraio, il 10 marzo, l’8 settembre e l’8 ottobre dell’anno prossimo. Per godere della vista dell’ultima Superluna dell’anno in tutto il suo splendore, meglio andare in luoghi lontani dall'inquinamento luminoso. I fiorentini che vogliono osservarla da una posizione privilegiata non possono che salire fino a Monte Morello. In questo caso il consiglio è quello di andare sul versante che si affaccia verso nord, lato Vaglia, che guarda vallate meno antropizzate e quindi con minore inquinamento luminoso.

Più in generale, vanno bene anche le colline che circondano la provincia, a patto che si trovino al riparo da grandi fonti di luce. Ma c’è un luogo in Toscana davvero unico, che ha il merito di essere il più buio d’Italia, perfetto per osservare i fenomeni celesti: si tratta di Manciano, in provincia di Grosseto, è caratterizzato dal cielo più stellato e privo di inquinamento luminoso di tutta l'Italia peninsulare. Per chi si trova in zona, è quindi il miglior luogo possibile da cui osservare lo spettacolo.

Anche la Valdorcia offre un’opportunità da non perdere. E il posto più emblematico, spesso ritratto nelle cartoline della Toscana, è il poggio Covili: uno skyline unico per fare da sfondo alla visione della Superluna. Ma un altro luogo ideale dove osservare le Perseidi è naturalmente il Monte Amiata.