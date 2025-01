Motori, Pulci e sorprese: il 2025 di Arezzo Fiere

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Inizia un nuovo anno di grandi eventi per il calendario 2025 di Arezzo Fiere e congressi. Già annunciati gli appuntamenti per i mesi di gennaio e febbraio per i grandi padiglioni fieristici di via Spallanzani , con eventi per tutti i gusti tra expo, collezionismo, motori e animali.

Si parte col primo appuntamento in programma il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 gennaio quando tornerà un evento super collaudato, spazio ad Arezzo Classic Motors. Al palaffari arriva il salone dei veicoli da collezione con auto e moto storiche, ricambi e accessori d’epoca, editoria specializzata, automobilia e modellismo, che ogni anno attira visitatori da tutta Italia.

Il weekend del 1 e 2 febbraio nuovo evento con l’arrivo di Arezzo Mineral Show, una vasta esposizione di minerali da collezione, fossili, pietre lavorate e creazioni di gioielli con pietre naturali.

E ancora, sabato 5 e domenica 6 febbraio torna Campus, il salone dello studente, un’occasione unica per incontrare e conoscete tutte le opportunità post-diploma, in Italia e all’estero.

E’ in programma per il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 febbraio il ritorno del Grande Mercato delle Pulci, il più grande evento sull’usato dei privati del centro Italia con centinaia di banchi in arrivo nei padiglioni di via Spallanzani. Come al solito il sabato in versione disimballaggio e vendita e la domenica con il mercato vero e proprio che andrà avanti per tutta la giornata.

In vendita un po’ di tutto all’abbigliamento agli accessori, passando per giochi per bambini e attrezzatura per l’infanzia. E poi dischi, libri, collezionismo, articoli per la casa e un ampio spazio dedicato allo sbaracco dei negozi. E ancora, la zona vintage e il modernariato con tanti pezzi unici e un’area appositamente dedicata. Le iscrizioni sono già partite.

In arrivo ad Arezzo Fiere oltre 600 espositori in sette padiglioni per una giornata dedicata al riciclo e al riuso che promuove anche l’economia circolare ed ha un forte valore di socialità per tutti i partecipanti.

Il 22 e 23 febbraio per gli amanti del genere, ad Arezzo Fiere torna Esotika Pet Show, il salone nazionale degli animali esotici e da compagnia