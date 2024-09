Tutto pronto per la classica Coppa Ciuffenna

Arezzo, 6 settembre 2024 – Martedì prossimo a Loro Ciuffenna, si correrà la classica Coppa Ciuffenna, giunta all'83esima edizione, 96esima se si considera la Coppa Antica, decima festa della montagna, ottavo memorial Massimiliano Parenti con l'organizzazione della Lorese diretta da Luciano Gambini. La gara è riservata ad Under 23 ed Elite.

Il percorso prevede un circuito da ripetere 11 volte di 14,9 km l'uno sul tratto Loro, bivio Casalini, Gangherete, Terranuova, Penna e ascesa a Loro. Totale 164 chilometri, partenza alle 13,15, arrivo verso le 17,10-17,20. Sono già circa 170 i corridori iscritti, in rappresentanza di quasi tutte le migliori formazioni nazionali come Mbh Bank Colpack, Zalf Fior, Trevigiani che potrebbe presentare il campione italiano Under 23, Zamperini, la Maltinti con i campioni toscani Salvadori e Nicoli, Hopplà Petroli Firenze, Mastromarco, Aran e tante altre.

Nell'albo d'oro spicca il nome del grande Vincenzo Nibali che vinse nel 2003. Nel 1933 si impose Aladino Mealli, nel '46 Alberto Roggi, nel '47 Marcello Mealli, nel 1949 e 1950 la doppietta di Amerigo Sarri, padre del tecnico Maurizio, nel '52 e 53 Bruno Tognaccini,, nel 1958 Bruno Mealli, nel 1964 Luciano Armani, nel '72 Riccardo Magrini, nel '76 Dante Morandi, nell'83 Stefano Colagè, nell'87 Maurizio Nuzzi, nel '91 Massimo Donati, nel '92 Roberto Petito, nel '95 Cristian Moreni, Ultimo vincitore Tommaso Rigatti nell'edizione 2023.