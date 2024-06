Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza con la maglia della Toscana

Arezzo, 3 giugno 2024 – Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Parma. Il più importante meeting riservato alle rappresentative regionali della categoria Cadetti, giunto alla decima edizione, ha riunito i migliori atleti e le migliori atlete del biennio 2009-2010 che si sono misurati nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci in un vero e proprio banco di prova in vista dei prossimi Campionati Italiani.

L’Alga Atletica Arezzo era presente con Stella Arniani, Gemma Fabbriciani e Filippo Misuri che sono stati convocati nella squadra della Toscana e che sono riusciti a ben figurare nel confronto con coetanei di tutta la penisola, piazzandosi ai primi posti nelle rispettive specialità.

Un piazzamento di assoluto rilievo è stato raggiunto da Arniani che ha chiuso il salto con l’asta al quarto posto con 2.90 metri, poi nella stessa posizione è arrivato anche Misuri che ha rappresentato l’atletica toscana nel salto triplo dove ha sfiorato il podio con una prestazione di 13.31 metri. Una buona prova è stata infine conseguita da Fabbriciani che, nel salto triplo, ha conseguito la misura di 10.82 metri che è valsa l’ottavo posto finale.

I risultati raggiunti da questi tre atleti sono frutto del percorso di preparazione tecnica, fisica e caratteriale quotidianamente condotto dallo staff tecnico dell’Alga Atletica Arezzo sulle piste dello stadio “Tenti” che ha permesso di essere competitivi anche a livello nazionale e di contribuire al sesto posto raggiunto dalla squadra della Toscana nella classifica generale del trofeo “Pratizzoli” alle spalle delle sole Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna.

Arniani, Fabbriciani e Misuri hanno arricchito un avvio di stagione particolarmente positivo dove già avevano conquistato medaglie ai campionati regionali e avevano gareggiato con la rappresentativa toscana anche al meeting indoor “Ai confini delle Marche” ad Ancona, riuscendo così a rientrare di diritto tra le promesse dell’atletica leggera giovanile tricolore.