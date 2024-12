Arezzo, 3 dicembre 2024 – Terzo posto per Giulio Bartalini della Ginnastica Petrarca al Test Nazionale Giovanile. La stagione della ginnastica artistica maschile è andata in archivio con una manifestazione che, ospitata dall’Accademia Internazionale di Milano, ha riunito le giovani promesse di tutta Italia nate a partire dal 2010 per andare a proporre un fine settimana di confronto tra tutti i diversi esercizi della disciplina.

Ogni partecipante si è misurato in un programma completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra, cinghietti e trampolino, con l’obiettivo di andare a individuare i migliori da inserire nei Gruppi Nazionali Giovanili in vista della stagione 2025.

In questo contesto d’eccezione è emerso il petrarchino Bartalini del 2012 che, accompagnato dai tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza, si è messo alla prova nella categoria L4 dove ha centrato un ottimo terzo posto con cui ha dimostrato carattere e preparazione tecnica.

Il ginnasta ha migliorato il quarto posto ottenuto agli ultimi Campionati Italiani Allievi a Torino, trovando così un premio per l’impegno, la determinazione e la passione dimostrati nel corso degli allenamenti quotidiani.

La società era presente al Test Nazionale anche con Alessandro Ferrini del 2015 che, nel livello L1, ha vinto le emozioni di misurarsi in un test tanto importante con un buon decimo posto finale che arricchisce ulteriormente una stagione dove già aveva ottenuto il quinto posto al Campionato Italiano a Squadre insieme a Cristian Materazzi nella categoria Allievi Gold3.

Le soddisfazioni per la Ginnastica Petrarca sono arrivate anche dalla ritmica per l’ottima prova della squadra giovanile al campionato regionale d’insieme a Montemurlo.

Giulia Perli, Chiara Venturi, Caterina Falomi, Adele Tani e Viola Pasqui hanno gareggiato con un esercizio alle cinque palle e, con il quinto posto toscano, hanno meritato il pass per la finale nazionale e, di conseguenza, avranno l’opportunità di tornare in pedana sabato 7 dicembre a Rimini per provare a conquistare il titolo italiano.