Scuola Basket Arezzo, anche Dimitrije Jankovic resta in amaranto

Arezzo, 9 luglio 2024 – Scuola Basket Arezzo e Dimitrije Jankovic ancora insieme per la stagione 2024-2025. Il giocatore serbo vestirà per il terzo anno la maglia amaranto dopo un'esperienza nel vivaio SBA ed il positivo campionato scorso chiuso complessivamente a 7,5 punti di media che si sono alzati decisamente nella parte finale di stagione dove ha trovato anche il suo high score contro lo Spezia dove ha messo a referto 22 punti.

Il suo marchio di fabbrica sono le triple con cui ha infiammato spesso il Palasport Estra. Dimitrije Jankovic : “MI fa molto piacere ritornare un altro anno ad Arezzo. Penso che in questo momento è il posto giusto per me dove possiamo crescere come squadra ma anche io singolarmente. Sono sicuro che faremo un campionato molto importante”.

Il commento di coach Fioravanti: “Sono molto contento di essere riusciti a confermare Dimitrije perché è un ragazzo giovane, di cui tutti mi hanno parlato bene, che già conosce l’ambiente e che sono sicuro possa innalzare ancora il suo rendimento. Le sue caratteristiche sono complementari a quelle degli altri esterni del roster e ci permetteranno dunque di avere soluzioni diverse nel nostro arco”.