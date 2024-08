Samuele Nicchi dell’Accademia Karate Arezzo al seminario della nazionale

Arezzo, 27 agosto 2024- Un atleta dell’Accademia Karate Arezzo al seminario nazionale di Kumite - Combattimento. La convocazione ha interessato Samuele Nicchi che, forte della recente vittoria del titolo di campione italiano nei - 68kg degli Esordienti, è rientrato nel ristretto novero di ragazzi di tutta la penisola selezionati dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile della federazione per partecipare al raduno azzurro in programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre al palazzetto dello sport “Centro San Filippo” di Brescia.

L’aretino, nato nel 2011, vivrà due giornate di allenamenti e combattimenti a confronto con i migliori coetanei d’Italia con la volontà e l’obiettivo di mettersi in luce per le convocazioni delle squadre giovanili nazionali per le future competizioni internazionali, in vista del passaggio nel 2025 nella più impegnativa e difficoltosa categoria dei Cadetti.

Il seminario permetterà infatti agli allenatori federali di valutare il livello della preparazione di Nicchi e, soprattutto, di individuare i più promettenti talenti del karate giovanile di cui continuare a monitorare la crescita. «La nuova stagione - commenta il Maestro Enzo Bertocci, responsabile tecnico dell’Accademia Karate Arezzo, - si apre con il botto per la splendida notizia della convocazione al raduno nazionale di Nicchi che era attesa e auspicata dopo il cammino ai campionati italiani dove ha vinto tutti gli incontri disputati con undici punti realizzati e zero subiti.

L’intera società festeggia questo traguardo con la consapevolezza che il nostro atleta abbia le carte in regola per entrare in pianta stabile nel gruppo di giovani talenti seguiti dalla federazione». Questa convocazione arricchisce un momento di particolare dinamismo per l’Accademia Karate Arezzo guidata dallo stesso Maestro Bertocci con la collaborazione del Maestro Roberto Petrini che tornerà sul tatami per la ripresa degli allenamenti a partire da lunedì 2 settembre nella sede all’interno della palestra Gold Star Gym in via Gobetti.

La società, affiliata al settore karate della Fijlkam (unica federazione riconosciuta dal Coni), riprenderà la preparazione del gruppo di agonisti in vista delle principali gare regionali, nazionali e internazionali della stagione 2024-2025 e, allo stesso tempo, aprirà le proprie porte a bambini e bambine a partire dai cinque anni compiuti e a ragazzi e ragazze dai dodici anni delle diverse categorie agonistiche e non agonistiche che avranno l’occasione di mettersi alla prova in questa antica arte marziale.

I corsi sono programmati in orario pomeridiano o serale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con ogni nuovo iscritto che avrà diritto a lezioni gratuite; per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 339/54.83.728.