Rimonta sfumata nel finale per la BC Servizi SBA a Siena

Arezzo, 30 settembre 2024 – Finale amaro per l'esordio in campionato della BC Servizi Arezzo che è costretta alla resa sul parquet della Note di Siena Mens Sana con il punteggio di 79-74.

Parte bene la formazione di coach Fioravanti che si porta avanti 6-2, poi la partita rimane in equilibrio prima che i padroni di casa riescano ad allungare sul finire del quarto Pucci e Neri che fissano il 24-16 alla prima sirena.

Il momento più negativo per la BC Servizi è però ad inizio secondo quarto quando Siena recupera palloni in serie piazzando un break di 12-2 che porta la Mens Sana sul 38-19 prima che una schiacciata di Kader interrompesse il blackout del quintetto aretino. La squadra di casa tocca anche il +21 (43-22) dopo solo 3 minuti e mezzo del secondo quarto.

Arezzo prova a reagire, riuscendo comunque a limitare l'attacco senese che chiude a quota 52 punti all'intervallo contro i 34 della SBA. Messi con le spalle al muro, i ragazzi di coach Fioravanti rientrano dagli spogliatoi con un'altra determinazione, grazie ad una difesa aggressiva e concentrata toglie i riferimenti agli avversari sfruttando poi in contropiede i palloni recuperati.

Con questa attenzione la BC Servizi recupera punto su punto agli avversari chiudendo il terzo quarto con un parziale di 25-10 in proprio favore che riapre la partita (62-59 al 30'). A questo punto la partita si gioca punto a punto con Arezzo che non riesce a dare la zampata necessaria per l'aggancio ed il sorpasso, nel finale sono un piazzato di Prosek ed un canestro di Tognazzi a riportare a +6 Siena, poi cinque punti consecutivi di Lemmi lanciano a -1 gli amaranto che però non riescono a convertire il pallone del sorpasso e a seguire anche quello del pareggio.

Ancora Prosek e due liberi di Pucci chiudono la partita a favore della Mens Sana che si prende i primi due punti della stagione sul 79-74. Per la BC Servizi l'amarezza di non aver giocato i primi due quarti come è nelle possibilità del quintetto amaranto, di contro la SBA deve ripartire dalla seconda parte di gara per preparare al meglio l'esordio casalingo programmato Domenica 6 Ottobre alle 18 al Palasport Estra contro il Dany Basket Quarrata sconfitto nella prima giornata dal Costone Siena.

Note di Siena Mens Sana-BC Servizi Scuola Basket Arezzo 79-74 Parziali: 24-16; 52-34; 62-59 Note di Siena: Tilli, Belli 10, Pannini 5, Ragusa 5, Marrucci 7, Pucci 7, Sabia, Maghelli 4, Prosperanti, Neri 9, Prosek 18, Tognazzi 14. All.Betti Ass.Innocenti e Petreni

BC Servizi: Scortica, Toia 15, Nika, Iannicelli, Marcantoni, Buzzone 15, Lemmi 11, Prenga 19, Vagnuzzi, Kader 6, Terrosi, Bischetti 8. All.Fioravanti Ass.Liberto