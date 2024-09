Prima uscita stagionale della BC Servizi Arezzo di coach Fioravanti

Arezzo, 5 settembre 2024 – Esordio in amichevole per la nuova BC Servizi che in preparazione al campionato ha affrontato il Perugia Basket formazione di Serie C. Prima nota particolarmente positiva la presenza di un bel pubblico che ha riempito i gradoni del Palasport Estra per poter vedere all'opera la squadra fin dalla sua prima uscita stagionale.

Tanta curiosità nei sostenitori aretini per conoscere i nuovi arrivati che saranno protagonisti della squadra in campionato. Gli amaranto sono scesi in campo privi di Buzzone e Prenga, ma hanno fatto vedere buone cose sia in fase di attacco dove ovviamente considerato il poco tempo a disposizione non si poteva chiedere di più, che in difesa dove la BC Servizi è parsa già in condizione con aggressività e determinazione.

Sprazzi di bel gioco in velocità ed i canestri dei nuovi innesti hanno strappato applausi convinti del Palasport Estra. Per la cronaca la partita si è chiusa in favore di Arezzo con il punteggio di 64 a 53 che archivia così positivamente questa prima uscita e già da stasera tornerà in palestra per preparare la prossima amichevole prevista per Sabato sul parquet del Basket Golfo Piombino formazione di Serie B Nazionale.

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-Perugia Basket BC Servizi: Scortica, Toia, Nica, Iannicelli, Fabrizi, Lemmi, Prenga Vagnuzzi, Franceschi, Kader, Terrosi, Bischetti. All.Fioravanti Ass.Liberto Perugia: Marconi, Palazzoni, Fiorucci, Leoni, Righetti Tommaso, Gialli, Righetti Lorenzo, Minieri, Berardi, Cogliati. All. Vispa