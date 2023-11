L'Amen BC Servizi scivola nel finale contro l'Etrusca San Miniato

Arezzo, 6 novembre 2023 – Sconfitta casalinga per l'Amen BC Servizi che non riesce a superare la resistenza di San Miniato che nel finale di partita mette la freccia e supera gli amaranto.

Alla terza partita in sette giorni entrambe le squadre faticano tanto in fase realizzativa, l'Amen BC Servizi riesce a tenere la testa avanti grazie a due triple di Toia e Jankovic che portano il quintetto di coach Evangelisti al primo mini intervallo sul 16-12.

Nel secondo quarto la trama della gara non cambia, le difese hanno decisamente il sopravvento ed Arezzo inizia con un altro tiro pesante di Jankovic. Il vantaggio amaranto non va oltre le 4-5 lunghezze così due iniziative di Menconi permettono a San Miniato di chiudere sotto per 29-26 all'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi l'Amen BC Servizi prova più volte l'allungo ma nel momento migliore i ragazzi di coach Evangelisti sprecano buone occasioni per dare continuità alle proprie iniziative offensive. Il terzo periodo si chiude con la SBA avanti per 3 punti (43-40) poi Semprini segna due canestri consecutivi ma San Miniato reagisce e mette dentro ben 5 triple che cambiano decisamente l'inerzia della partita.

Gli ospiti sono bravi a chiudere le iniziative aretine, gli ultimi tentativi di Toia e Rossi si infrangono sulla difesa di San Miniato che limita l'Amen BC Servizi a soli 54 punti realizzati e si prende la vittoria in rimonta. La SBA non è riuscita a ripetere la prestazione di Mercoledi finendo con poche energie una partita che si è giocata punto a punto.

Sabato prossimo i ragazzi di coach Evangelisti saranno attesi dalla trasferta più lunga di questa prima fase, Sabato alle 20.30 infatti l'Amen BC Servizi salirà sul parquet di Serravalle Scrivia (AL).