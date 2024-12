La BC Servizi torna al successo piegando la Mens Sana al Palasport Estra

Arezzo, 2 dicembre 2024 – La BC Servizi Arezzo interrompe la propria striscia negativa e lo fa piegando la Note di Siena Mens Sana 74 a 68 ribaltando all'ultimo tuffo anche la differenza canestri. Colpo d'occhio delle migliori occasioni per il Palasport Estra per la prima giornata di ritorno che inizia con la formazione ospite subito determinata ad indirizzare la gara a proprio favore, un parziale di 9-2 costringe la BC Servizi alla rincorsa.

La SBA accorcia con i canestri di Prenga, poi sono Buzzone e Bischetti a rispondere ai canestri di Pannini che permettono a SIena di chiudere il primo quarto sul 19-14. Biancoverdi avanti anche nel secondo quarto dove la partita cala di ritmo e le percentuali di realizzazione non sono eccezionali da entrambe le parti, Arezzo accorcia fino al -1 (27-28) poi Prosek risponde a Bischetti portando la Note di Siena all'intervallo sul 33-29.

Al rientro in campo la BC Servizi ha un atteggiamento più aggressivo passando in vantaggio con due triple consecutive di Bischetti e Buzzone che costringono coach Betti al time out con Arezzo sul 41-38. Pannini firma il contro sorpasso ospite ma la coppia Bischetti-Buzzone scalda il Palasport Estra lanciando gli amaranto sul 49-45 all'ultima sirena.

Quando l'inerzia sembra virare verso il quintetto di coach Fioravanti, la Mens Sana piazza un break di 7-0 ad inizio ultimo quarto con Tognazzi a fare da guida ai suoi, fattore importante a livello di morale per gli ospiti che in 90 secondi si riportano avanti 52-49. Arezzo prova a stringere le maglie difensive cercando di escludere Prosek dal gioco avversario, la partita rimane in equilibrio che viene spezzato a tre minuti dalla fine quando un comodo appoggio di Prenga su assist di Toia seguito da due ottime difese e due triple consecutive di Buzzone portano la BC Servizi sul 70-62.

Pucci non ci sta e replica subito dall'arco dei 6 e 75 infiammando il finale della partita, Marrucci accorcia ancora riportando a -3 Siena, il canestro della staffa per la SBA lo mette a segno Toia in penetrazione prendendosi la responsabilità del possesso decisivo dell'incontro (72-67).

Marrucci subisce fallo, segna il primo libero ma sbaglia il secondo con Arezzo che non riesce a controllare il rimbalzo lasciando un altro possesso agli ospiti. Sulla rimessa però i ragazzi di coach Fioravanti strappano il pallone agli avversari grazie all'aggressività di Lemmi e Buzzone che è anche lucido per lanciare Bischetti in contropiede che firma in contropiede il definitivo 74-68.

Perchè con tre secondi da giocare Prosek non trova da tre punti il canestro che avrebbe potuto almeno tenere la differenza canestri, così la BC Servizi può festeggiare il ritorno al successo con il proprio pubblico ed una prestazione che a livello caratteriale ha ricordato la SBA di qualche giornata fa.

Sabato prossimo per la seconda giornata di ritorno il calendario propone agli amaranto un altro scontro diretto sul parquet di Quarrata contro la CLS che affianca il quintetto di coach Fioravanti in classifica.