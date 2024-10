La BC Servizi Arezzo fa l'impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Colpo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di Serie B contro la capolista Costone Siena. Una partita intensa vibrante, che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autorità prima di subire la rimonta aretina.

La partita si apre con una tripla di Toia che prova a dare energia alla squadra che tocca il 9-3 su un canestro di Lemmi, la Vismederi insegue poi piazza un parziale di 7-0 che permette alla squadra di coach Belletti di passare a condurre fino al 25-21 della prima sirena.

Il momento positivo degli ospiti prosegue anche nel secondo quarto dove la BC Servizi soffre l'attacco avversario che comincia a coinvolgere Bastone e Siena si porta sul 34-26. La SBA prova a reagire con una tripla di Lemmi ma dall'altra parte Banchi ristabilisce le distanze con le due squadre che vanno al riposo sul 46-36 in favore degli ospiti.

Al rientro in campo si vede un'altra BC Servizi che aggancia subito gli avversari a quota 46 dopo due liberi di Scortica, riscaldando anche il Palasport Estra che sostiene a gran voce i giocatori di coach Fioravanti. Nel momento di difficoltà la Vismederi si affida al tiro da tre punti con una percentuale che per larghi tratti della partita è stata ben oltre il 50% di realizzazione. la SBA vende cara la pelle e con le unghie ed un Bischetti in gran serata rimane incollata agli avversari (63-63 al 30').

L'ultimo quarto è molto avvincente, con un continuo superarsi tra le due squadre, Arezzo tocca il +3 dopo una splendida volata in contropiede di Buzzone che schiaccia il 71-68, ma la partita ritorna in equilibrio fino al 73 pari a cinque minuti dalla fine. A questo punto il Costone prova a dare una spallata importante, con una tripla di Filippo Paoli ed un canestro di Torrigiani la squadra di coach Belletti si conquista 5 punti di vantaggio a due minuti dalla fine.

Quando sembra finita, Bischetti accorcia le distanze poi è in difesa che la squadra di coach Fioravanti toglie tutte le certezze agli avversari che finiranno per non segnare più. Prima è Prenga dalla lunetta a segnare due liberi pesanti che valgono il -1 (81-80), poi è un altro capolavoro di Bischetti che si prende la responsabilità del tiro del sorpasso segnando il canestro dell'82-81 a 19 secondi dalla fine.

Nell'ultimo possesso la BC Servizi spende con oculatezza il fallo a disposizione prima di raggiungere il bonus lasciando solo 4 secondi e 6 decimi agli avversari per trovare il tiro della vittoria. Sulla rimessa per la Vismederi sono le mani di Kader a sporcare un pallone che finisce a fatica nelle mani di FIlippo Paoli che non riesce a segnare da 9 metri facendo esultare sulla sirena il Palasport Estra.

Una vittoria sudata contro un ottimo avversario che ha dimostrato anche ad Arezzo tutte le qualità che lo hanno portato ad essere in testa alla classifica, la BC Servizi ha dimostrato però un gran cuore tirando fuori nel finale ogni grammo di energia per ribaltare il risultato.

Adesso un giorno di riposo per gli amaranto prima di tornare a preparare un'altra grande sfida in programma domenica prossima quando al Palasport Estra arriverà la Stosa Virtus Siena dell'ex coach SBA Marco Evangelisti.

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-Vismederi Costone Siena 82-81 Parziali: 21-25; 36-46; 63-63 BC Servizi: Scortica 5, Toia 8, Nica ne, Iannicelli 4, Marcantoni ne, Buzzone 17, Lemmi 11, Prenga 11, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi 2, Bischetti 22. All.Fioravanti Ass. Liberto e Bellavia Vismederi: Massari ne, Radchenko 3, Nasello 11, Paoli F.12, Paoli M.14, Banchi 13, Zeneli , Bruttini 2, Bastone 11, Torrigiani 8. All.Belletti Ass. Riccardini e Terrosi