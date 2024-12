Gara equilibrata per la BC Servizi a Siena ma alla fine festeggia la Virtus

Arezzo, 23 dicembre 2924 – Si chiude con una sconfitta il 2024 della BC Servizi Arezzo che non è riuscita nell'impresa di fermare la rincorsa della Stosa Virtus Siena perdendo al PalaCorsoni per 70 a 64 al termine di una gara combattuta.

La BC Servizi, come accaduto già sette giorni fa con il Costone, parte molto determinata cercando subito di allungare nel punteggio (0-9), la reazione senese arriva sul finire del primo quarto grazie a Bartoletti e Gianoli ed il vantaggio aretino cala alla prima sirena (14-19).

L'inizio del secondo quarto è tutto di marca Virtus, la squadra di coach Evangelisti piazza un break di 11-1 che ribalta l'inerzia della partita, la BC Servizi però ha il merito di tenere in difesa e di ricucire lo strappo prima dell'intervallo (28-28).

Al rientro in campo dagli spogliatoi la squadra di casa cerca l'allungo decisivo, la Stosa arriva a +9 (49-40) con un canestro in appoggio di Gianoli, ma in due minuti la SBA trova una tripla di Buzzone ed un gioco da 3 punti di Prenga che riportano a -5 (51-46) gli amaranto a fine terzo periodo.

Gli ultimi dieci minuti sono molto equilibrati perchè Siena non concretizza molti tiri liberi così la BC Servizi punto su punto riesce a tornare anche in vantaggio a tre minuti dalla fine sul 60-58 dopo una tripla di Toia. Purtroppo però i ragazzi di coach Fioravanti non riescono ad essere cinici nel momento giusto sbagliando alcuni tiri aperti ed un paio di azioni difensive che avrebbero messo alle corde la Virtus brava a reagire ed a trovare con Gianoli e Calvellini i punti che di fatto chiudono la gara.

Arezzo infatti non riesce a recuperare e chiude la partita con una sconfitta di misura per 70 a 64 che comunque visti i risultati dagli altri campi lascia la BC Servizi al quinto posto alla pausa natalizia.

La SBA tornerà in campo per il rush finale di questa prima fase Domenica 5 Gennaio alle ore 18 contro la Legnaia, prima sfida di un Gennaio dove si decideranno le posizioni finali di un girone super equilibrato dove anche la BC Servizi cercherà di dire la sua fino in fondo