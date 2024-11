Gabriele Mealli della Chimera Nuoto conquista due medaglie con la nazionale

Arezzo, 12 novembre 2024 – Gabriele Mealli tiene alti i colori della nazionale italiana di nuoto. L’atleta della Chimera Nuoto, nato nel 2007, è stato convocato nella squadra azzurra della categoria Juniores per partecipare alla cinquantesima edizione del trofeo internazionale “Nico Sapio” di Genova dove è riuscito a centrare ottimi risultati in ognuna delle specialità in cui è sceso in vasca.

La partecipazione di Mealli alla manifestazione è stata impreziosita dalla conquista di due medaglie d’argento nei 400 stile libero con il tempo di 3’52’’64 minuti e negli 800 stile libero con il tempo di 8’12’’38 minuti alle spalle del solo Gabriele Detti (già campione del mondo in questa specialità e vincitore di due bronzi alle Olimpiadi del 2016), oltre che da un quarto posto nei 200 stile libero con 1’48’’76 minuti.

L’aretino, accompagnato dal direttore sportivo della Chimera Nuoto Marco Magara e alla seconda convocazione in nazionale, ha dunque onorato il tricolore nel migliore dei modi con risultati di particolare rilevanza dal momento che sono arrivati nella massima categoria degli Assoluti contro avversari anche più grandi e più esperti.

Questi piazzamenti ottenuti in un palcoscenico di assoluto prestigio, dunque, confermano Mealli tra le grandi promesse del nuoto giovanile tricolore. Trentadue nuotatori e nuotatrici della società aretina, nel frattempo, hanno gareggiato nella fiorentina Tavarnuzze nella prima prova invernale di qualificazione per i prossimi campionati regionali giovanili dove sono stati impegnati in più specialità con l’obiettivo di centrare i tempi minimi per partecipare alla più importante competizione toscana in programma nel marzo del 2025.

Tra le assolute protagoniste della manifestazione è rientrata Sofia Napoli del 2010 con i primi posti nei 400 stile libero e nei 1500 stile libero, e con il terzo posto nei 200 dorso, ma particolarmente positiva è risultata anche la prova di Sergio Gramma del 2007 con il primo posto nei 200 dorso e il terzo posto nei 400 stile libero.

La soddisfazione di piazzarsi ai piani alti delle classifiche è stata vissuta anche da Eleonora Mazzeschi del 2008 (seconda nei 1500 stile libero e terza nei 400 stile libero), da Sofia Donati del 2007 (seconda nei 200 dorso), da Riccardo Rosi del 2008 (secondo nei 200 dorso) e da Martina Minervino del 2007 (terza nei 200 farfalla).

Il gruppo della Chimera Nuoto presente alla prova ha fatto affidamento anche su Beatrice Alvisi, Gaia Burzi, Giovanni Cantalamessa, Matteo Capanni, Giusi Fiorucci, Gaia Formelli, Aurora Frulli, Mattia Gambini, Giulia Gianquitto, Alberto Giorni, Greta Viola Maraghini, Margherita Mattioli, Natalia Mazzeschi, Alessio Menchetti, Morgana Milagros Domenichelli, Marco Morlando, Adele Napoli, Sveva Pancini, Leonardo Pasquini, Leonardo Raffi, Leonardo Rossi, Djulietta Rosca, Isabella Sacchetti, Simone Sandroni, Asia Senesi e Tommaso Senesi che hanno vissuto l’occasione di testare il livello della preparazione impostata finora al Palazzetto del Nuoto di Arezzo.