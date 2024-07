Federico Bischetti è un nuovo giocatore della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 4 luglio 2024 – La Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare l’arrivo in maglia amaranto di Federico Bischetti, classe 2002 cresciuto nell’Eurobasket Roma dove ha anche esordito in Serie A2, ha maturato esperienze di Serie B a Giulianova, Reggio Calabria e Valdiceppo. Bischetti che andrà a rinforzare il reparto esterni a disposizione di coach Fioravanti, nell'ultima stagione di Serie B ha viaggiato ad oltre 13 punti di media a partita con quasi 6 rimbalzi catturati. Bischetti commenta il suo approdo ad Arezzo: “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di una società tanto ambiziosa come la SBA.

Da quando ho ricevuto la chiamata di coach Fioravanti non ho esitato a sposare immediatamente il progetto. Non vedo l’ora di iniziare a giocare per questi colori specialmente davanti a un pubblico importante come quello di Arezzo”.

Coach Fioravanti presenta il nuovo acquisto: “Bischetti è stata una delle rivelazioni del girone laziale lo scorso anno; essendo rimasto legato alla Valdiceppo ho avuto modo di seguirlo tutto l’anno. È un giocatore polivalente, che sa fare un po’ tutto e che può essere pericoloso quindi in tanti modi.

Sono orgoglioso che abbia scelto noi nonostante i numerosi interessamenti che ha avuto e sono convinto che possa continuare nel migliore dei modi il suo percorso di crescita, specialmente nel suo modo di essere incisivo nei momenti che contano delle partite”.