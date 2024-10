Debutto nella serie A2 femminile per il Tennis Giotto

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Fine settimana di “prime volte” per il Tennis Giotto. Il circolo aretino vivrà il suo debutto assoluto nel campionato femminile di serie A2 e, nel frattempo, sarà presente con una propria formazione al campionato italiano di tennis in carrozzina, scendendo dunque in campo in due importanti manifestazioni nazionali.

I riflettori saranno puntati soprattutto verso la prima squadra femminile che domenica 6 ottobre, a partire dalle 10.00, sarà impegnata sui campi casalinghi nel primo turno stagionale contro il Tennis Training di Foligno. Questa formazione, capitanata da Jacopo Bramanti, è approdata in A2 dopo un’entusiasmante cavalcata partita dalla serie C e costellata di tre promozioni consecutive in appena tre anni.

La scelta del Tennis Giotto è stata dunque di confermare l’ossatura protagonista di questo percorso che troverà nuovamente il proprio punto di forza nelle aretine Matilde Mariani e Gaia Squarcialupi che potranno contare anche sul sostegno di quattro giovani tenniste cresciute nel settore giovanile del circolo: Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti, Sofia Macis e Bianca Vannelli.

Un contributo alla squadra arriverà dalla conferma della ceca Aneta Laboutkova e dai nuovi innesti della tedesca Anna Gabric e di Camilla Gennaro, tre tenniste con esperienze internazionali che si alterneranno in campo nei diversi turni del campionato.

Le prime sfidanti della regular season saranno le umbre del Tennis Training che militano in A2 ormai dal 2020 e che fanno affidamento anche su Chiara Girelli che ha vissuto alcune stagioni nel settore giovanile del Tennis Giotto con cui, giocando insieme a Mariani, ha vinto il titolo italiano a squadre nell’Under14 nel 2016.

Particolari attese saranno poi rivolte verso l’esordio nel campionato italiano di tennis in carrozzina che sarà ospitato dal Tennis Club Match Ball di Bra da giovedì 3 e domenica 6 ottobre, con la presenza di quattordici squadre provenienti da tutta la penisola che schiereranno un totale di quaranta giocatori.

Tra queste sarà presente anche la formazione del Tennis Giotto che, allenata dal maestro Giacomo Grazi e dalla preparatrice atletica Ester Baschirotto, sarà una delle due compagini toscane in campo, sarà capitanata da Roberto Mazzi e farà affidamento su Maria Vietti, Andrea Morandi e Lorenzo Degl’Innocenti che occupano rispettivamente il 91°, il 163° e il 176° posto del ranking mondiale Itf.

La partecipazione al primo campionato italiano rappresenta un importante traguardo in un percorso che, da anni, vede il circolo aretino impegnato nell’insegnamento e nello sviluppo di questa impegnativa disciplina paralimpica che è diventata una dei fiori all’occhiello delle attività sportive condotte sui campi cittadini di via Divisione Garibaldi.