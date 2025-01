Club Arezzo vince con Sales

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Altro successo per il Club Arezzo che si aggiudica per 3-0 il match con Sales Firenze.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che imprimono fin da subito un buon ritmo al match, Conti e compagni si dimostrano solidi in tutti i fondamentali e conquistano nettamente il set per 25-18.

Secondo parziale ancora in controllo, gli aretini mettono in campo un gioco pulito e gli ospiti non riescono a trovare contromosse convincenti, i nero amaranto si accaparrano anche questo set con un netto 25-17 Terzo set vede gli uomini di coach Martelloni tentare il tutto per tutto per stare aggrappati al match, gli aretini tentano di scappare nuovamente ma questa volta alcune disattenzioni di troppo regalano agli ospiti un finale ai vantaggi, dal 27-27 un attacco di Nandesi prima ed un errore fiorentino regalano la vittoria per 3-0 ai padroni di casa che chiudono sul 29-27.

Vittoria da tre punti nel primo match del 2025 per gli aretini che mantengono così la vetta della classifica. Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Dopo la sosta natalizia, ci tenevamo molto a ripartire al meglio in questa seconda fase di stagione ed i ragazzi hanno disputato una buona pallavolo specialmente nella fase break point dove c’è stata grande applicazione e disciplina tattica in difesa e contrattacco.

Nel terzo set abbiamo avuto un calo di concentrazione che poteva costarci caro, ma siamo riusciti a chiudere il match in tre set, nonostante l’ottima prestazione dei nostri avversari.

Prossima partita ci vedrà fronteggiare l’Emma Villas Siena che nella gara di andata ci ha creato molti problemi durante tutto il match: sarà pertanto indispensabile preparare dettagliatamente la partita in ogni aspetto tattico, cercando di migliorare certi aspetti tecnici e tattici, che ci possono far fare un passo avanti, sia individualmente che come squadra”. Prossimo turno lo scontro in tra le mura di casa con Siena sabato 18 gennaio.