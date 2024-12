Club Arezzo fa suo il match con Volley Arezzo

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Vittoria al quinto set per i Club Arezzo nel match tutto aretino.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buona partenza per i ragazzi di coach Morelli che controllano le prime fasi dell’incontro con un gioco semplice ma efficace, qualche errore sul finale non compromette l’esito del parziale che si chiude per 18-25 in favore dei nero amaranto.

Secondo parziale ancora in controllo, i ragazzi di coach Regini tentano di organizzare una contro offensiva trovando forze fresche dalla panchina ma non è ancora abbastanza e i Botoli chiudono il parziale per 20-25.

Come nelle ultime settimane la costanza di rendimento del sestetto guidato da coach Morelli non è ancora ad un buon livello, nel terzo e quarto parziale i padroni di casa spinti dal proprio pubblico trovano con Montini e Rossi delle buone soluzioni, i Botoli non riescono a riprendere le redini del match e cedono per 25-18 nel terzo e 25-22 nel quarto.

Grande nota positiva per il ritorno in campo di Federico Pippi dopo 9 mesi dal brutto infortunio della scorsa stagione. Tie break senza storia, Conti e Ricci guidano la formazione alla vittoria, il Botoli ritrovano un buon gioco e chiudono agilmente la pratica con un netto 6-15.

Si chiude quindi con una vittoria da due punti, la ottava su nove incontri, il girone di andata della prima fase del campionato con i Botoli che stazionano in prima posizione a 20 punti in coabitazione con la formazione di Colle di val d’Elsa. Queste le parole del Coach aretino a fine gara.

“Come ci sta succedendo ormai un po’ tutta la stagione, stiamo giocando le gare a due velocità : ad esempio contro il volley Arezzo nei set vinti abbiamo commesso solamente 3, 5 ed 1 errori gratuito, nei set persi invece gli errori gratuiti sono soliti sopra a 10, come del resto accaduto nei set persi contro Cortona e Colle.

Ad oggi questa situazione non ha condizionato oltremodo la nostra classifica dato che a fine girone di andata siamo primi in classifica, ma non sono affatto soddisfatto della prestazione tecnico/tattica di sabato scorso e nemmeno di questo andamento delle gare a due velocità.

Dobbiamo quanto prima porre rimedio in allenamento a questi alti/bassi e tornare a fare le partite solo per noi, senza regalare errori gratuiti al di sopra delle medie che statisticamente ci possono garantire i risultati che vogliamo.

Detto questo, anche sabato i ragazzi sono riusciti a portare a casa la vittoria davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa ed è doveroso fare un grandissimo applauso a questo gruppo per quanto sta facendo anche quest’anno, confermandosi ai vertici della classifica.

Notizie positive arrivano anche dall’infermeria: Andrea Amatucci, che è rimasto lontano dai campi di gioco per 5 mesi reduce da un infortunio grave alla caviglia, sta scendendo in campo col massimo della determinazione, anche se non ancora al top della condizione fisica; mentre Ciabatti e Nataletti stanno riprendendo l’attività con i primi allenamenti post infortunio.

Nota piacevolissima della serata è stata sicuramente il ritorno in campo, con i primi punti conquistati, di Federico Pippi a nove mesi di distanza dal grave infortunio subito al ginocchio: Federico è un grandissimo atleta sotto tutti i punti di vista tecnico, tattico, caratteriali e comportamentali: sono sicuro che il suo contributo sarà determinante in positivo per il prosieguo della nostra stagione”.

Prossimo turno lo scontro in trasferta con Foiano Sabato 7 dicembre.