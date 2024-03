Club Arezzo fa suo il derby e mantiene la vetta

Arezzo, 5 marzo 2024 – Ottima vittoria quella conquistata al Maccagnolo dal Volley Arezzo, tre punti importanti che permettono ai nero amaranto di mantenere la vetta della classifica.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Andreini Opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Cipolla e Nataletti al centro, Nandesi A. libero.

Partenza razzo per gli aretini che scendono in campo determinati per archiviare al più presto la pratica, primo parziale senza storia, gli ospiti non riescono a sollevare la testa dalle bordate di Conti e compagni e il set scivola via senza alcun problema in favore dei nero amaranto per 25-11.

Secondo parziale che vede ancora il dominio tecnico tattico dei ragazzi di coach Morelli, gli ospiti provano ad innervosire il match essendo l’unica arma a loro disposizione, i Botoli rimangono concentrati e vanno avanti con il parziale di 16-10 per poi chiudere, facendosi distrattamente rimontare alcuni punti sul finale, per 25-20. Terzo set vede la formazione ospite reiterare le proteste arbitrali che costano al capitano Rossi l’espulsione.

Gli aretini continuano la marcia senza abboccare alle provocazioni costanti e conquistano il parziale che vale la vittoria rotonda per 25-22 Vittoria da 3 punti e primato in classifica per i Nero Amaranto.

Le parole di coach morelli a fine gara: “Abbiamo avuto e superato una settimana di allenamenti piuttosto complicata a causa di problematiche fisiche che hanno colpito molti atleti, ma i ragazzi sono stati eccezionali nel lasciarsi alle spalle le difficoltà ed a stringere i denti, conquistando con pieno merito la vittoria.

È stata una partita discretamente disputata, ad eccezione della parte finale del terzo set dove sul 16/10 dovevamo indubbiamente far meglio. Sono molto contento delle prestazioni individuali degli atleti che nella prima parte di stagione hanno trovato meno spazio in campo.

Adesso l’imperativo è recuperare al massimo le forze di tutti gli atleti, poiché ci aspetta una trasferta complicatissima dove ci confronteremo con una squadra in piena salute, condotta egregiamente dal palleggiatore Meli ed allenata altrettanto egregiamente da coach Ricciolini; Rufina ha ritrovato lo smalto di inizio stagione ed in casa riesce a sfoderare prestazioni di altissimo livello, come hanno fatto nella doppia vittoria con Colle e Firenze volley".