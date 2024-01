Capolavoro Amen BC Servizi Arezzo che ribalta e vince la partita con Spezia

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Partita da ricordare al Palasport Estra per l'Amen BC Servizi Arezzo che ha coronato una splendida rimonta battendo lo Spezia bestia nera delle ultime stagioni. Buon inizio partita per la SBA che si porta subito sul 7-3 con due canestri di Semprini ed una tripla di Rossi, la reazione degli ospiti però mette in seria difficoltà il quintetto amaranto.

Lo Spezia infatti comincia a segnare da tutte le posizioni con i fratelli Paoli e Carpani capaci di punire con facilità la difesa aretina. Alla prima sirena il vantaggio dei liguri è di 33-20 ed il secondo quarto inizia allo stesso modo di come era finito il primo, con lo Spezia a trainare la partita arrivando anche a condurre con 18 punti di vantaggio, grazie a percentuali di realizzazione altissime ed un Sakalas che con il passare dei minuti è diventato il principale riferimento offensivo della squadra di coach Scocchera.

In un momento negativo l'Amen BC Servizi ha un grande merito, quello di non crollare anche perchè Jankovic è in serata speciale e le sue triple abbinate ai liberi di Rossi riportano gli amaranto vicino alla doppia cifra di svantaggio e quando Toia in penetrazione sulla sirena di fine secondo quarto segna l'appoggio del -12, la partita sembra poter cambiare.

Al rientro dagli spogliatoi i segnali mandati dai ragazzi di coach Evangelisti in precedenza si tramutano in una difesa che chiude ogni spazio agli avversari. Spezia non riesce più a finalizzare e la formichina SBA punto dopo punto si riporta in partita, perchè Toia torna a distribuire assist a raffica convertiti in canestri da un Pelucchini molto determinato.

A fine terzo quarto la rimonta è completata con gli amaranto che agganciano gli avversari a quota 63. Ad inizio ultimo parziale l'Amen BC Servizi mette la freccia, la coppia Jankovic e Pelucchini segna i punti che portano Arezzo a prendersi l'inerzia completa della gara.

La vera arma in più degli amaranto è la difesa completamente trasformata rispetto ai primi venti minuti, tanto che Spezia segna solamente 28 punti nella ripresa. Ad un minuto e mezzo dalla fine la SBA si porta anche sul +11 prima che un paio di palle perse permettano ai liguri di chiudere la partita sotto di 6 (87-81) con cinque punti consecutivi di Filippo Paoli negli ultimi trenta secondi che non scalfiscono la vittoria dell'Amen BC Servizi.

Dopo una partenza da incubo la SBA è brava a rimettersi in carreggiata ed a portare un altro risultato positivo davanti al pubblico amico del Palasport Estra che a fine gara ha applaudito convinto la squadra di coach Evangelisti, adesso dopo questo successo l'Amen BC Servizi è attesa da un doppio turno esterno, prima mercoledi a Castelfiorentino nel turno infrasettimanale e poi Domenica a San Miniato.