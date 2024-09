Baby Acquatic’s Day: il Palazzetto del Nuoto ospita la giornata per i neonati

Arezzo, 9 settembre 2024 – Un evento dedicato esclusivamente ai neonati al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 15 settembre è in programma una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day che, promosso dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto, rinnoverà il tradizionale appuntamento gratuito per la fascia d’età da zero a quattro anni dove genitori e figli potranno trascorrere una mattinata insieme in vasca per scoprire i fondamenti del “baby-nuotare”.

La volontà è di sviluppare fin dai primi mesi di vita un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico attraverso un format ormai consolidato da quasi vent’anni di lavoro con i neonati basato sui principi e sulla didattica del Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale.

Tecnici e istruttori del Palazzetto del Nuoto accoglieranno le famiglie e, dopo aver presentato le fasi preliminari all’accesso alla piscina, terranno una lezione della durata di mezz’ora con orario diversificato a seconda delle età a partire dalle 9.30 per bambini da zero a ventiquattro mesi per arrivare fino alle 12.00 per chi ha tra i due e i quattro anni.

Il Baby Acquatic’s Day si svolgerà con la presenza costante di un genitore con il figlio per favorire un approccio sereno verso l’ambiente acquatico e per svolgere una comune e coinvolgente attività psicomotoria che porta benefici certificati alla crescita del bambino: garantisce la sicurezza, previene l’annegamento, stimola l’appetito, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e azzera lo stress.

Il tutto, accompagnato dal costante sottofondo musicale e garantito dall’esperienza della Chimera Nuoto che è affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”. La giornata del Baby Acquatic’s Day anticiperà la vera e propria partenza dei corsi prevista da lunedì 16 settembre; per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a [email protected].