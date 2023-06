Amen in campo domenica a Prato per Gara 5 della Finale con in palio la Serie B

Arezzo, 2 giugno 2023 – Domenica 4 Giugno alle 18 alla Palestra Toscanini di Prato andrà in scena Gara 5 della Finale PlayOff tra Amen Scuola Basket Arezzo e Sibe Gruppo AF Prato, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Montano di Siena e Marinaro di Cascina (PI).

Dopo quattro battaglie la promozione in Serie B non è stata ancora assegnata, gli amaranto dovranno purtroppo fare a meno di Federico Fornara giocatore capace di mettere a referto oltre 16 punti di media in questi PlayOff oltre ad aver realizzato le due super triple che hanno mandato ko in Semifinale Lucca, purtroppo infatti l'infortunio patito già nel secondo quarto di Gara 4 non permetterà al giocatore della SBA di scendere in campo.

Proprio questa assenza darà ancora maggiore determinazione ai compagni nel cercare l'impresa di violare il parquet della Palestra Toscanini al cospetto di una squadra che Mercoledi con la vittoria ad Arezzo ha dimostrato tutta la sua solidità ed esperienza. Sarà possibile seguire la diretta streaming della partita nella Pagina Facebook della Pallacanestro Prato Dragons.

Il weekend SBA non sarà solo incentrato sulla prima squadra, a Cecina infatti si giocheranno anche le Finali Regionali Under 17 Gold dove la Rosini Impianti di coach Pasquinuzzi dovrà affrontare in Sabato Semifinale il Vela Viareggio, nell'altra sfida i padroni di casa attendono l'Affrico Firenze.

Domenica invece sono in programma le Finali per il 3° Posto alle 16 e per il Titolo alle 18. In questo ponte della Festa della Repubblica tre formazioni della Scuola Basket Arezzo scenderanno poi in campo al Memorial Jurij Braconi, l'Under 13 Maschile, l'Under 13 Femminile e gli Aquilotti 2012.