Racconti di sport a Zenzero Fest “Sparwasser. l’eroe che tradi’”

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Una storia che va oltre lo sport, quella raccontata da Giovanni Tosco, giornalista di “Tuttosport”, nel suo libro “Sparwasser. L’eroe che tradì” (Minerva Edizioni), protagonista domenica 20 ottobre del terzo appuntamento di Zenzero Fest.

Amburgo, 22 giugno 1974, Mondiale di calcio. Per la prima e ultima volta si sfidano le Nazionali della Germania Occidentale e della Germania Orientale. Non è soltanto una partita: è il confronto tra due realtà che erano e saranno unite, ma che per mezzo secolo rappresenteranno le facce tragicamente opposte di una stessa medaglia.

La Germania Occidentale è la grande favorita, ma al 78’ Jürgen Sparwasser riceve palla, si libera di due avversari e poi effettua un tiro forte e preciso che supera il portiere Maier. La Germania Orientale passa in vantaggio e il risultato non cambierà. Quella sera, quel minuto, quel gol, restano nella storia: non soltanto del calcio. Sparwasser diventa un eroe per chi crede negli ideali del socialismo reale.

Ma è un ruolo che non ama e non gli appartiene e dal quale si libererà con la fuga. Un libro in cui storia e sport si intrecciano in una narrazione avvincente. L'appuntamento con Giovanni Tosco è alle 18:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. A dialogare con l'autore, la giornalista Francesca Muzzi.

Al termine della presentazione il consueto firma copia.