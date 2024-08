"Verso liste di attesa zero nei nidi". Il piano: filo diretto con le famiglie

"Partiamo dalla novità: entro l’anno prenderà avvio "GenitoriProtagonisti- Arezzo 0/6" un format libero che permetterà ad ogni genitore di colloquiare con l’amministrazione per proporre suggerimenti, esporre criticità, suggerire cambiamenti o innovazioni. Sarà una evoluzione del MensaDay - già fissato ogni ultimo venerdì del mese - e sarà un progetto di partecipazione municipale collaborativa e aperta a tutti sui servizi 0/6, dice il vice sindaco Tanti.

I dati raggiunti in questi anni dimostrano che Arezzo, per risposta e qualità educativa sta, nella parte alta della classifica nazionale. Gli anni della Giunta Ghinelli hanno visto il settore scolastico fare la parte del leone. Partiamo dall’edilizia scolastica, tra risorse proprie e risorse Pnrr, la città di Arezzo ha investito un "tesoretto" di oltre 22 milioni di euro; ancora più eclatante il dato delle assunzioni del personale educativo nei nidi e nelle scuole dell’infanzia: 123 unità che hanno invertito la tendenza di smantellamento del servizio municipale voluto dalle esternalizzazioni del centro sinistra. A questi investimenti si aggiungono gli oltre 12 milioni di euro per la refezione scolastica dal 2023 in poi e le risorse investite prima del 2023.

Numeri che hanno generato risultati: Arezzo ha visto aumentare le iscrizioni ai servizi educativi municipali del 63%"