"Varchi di Natale": la festa è qui. Tutti gli eventi della maratona

A un mese dalla festa più attesa Montevarchi ripropone "Varchi di Natale. Che la magia abbia inizio", lo slogan che identifica il programma promosso da Comune, Centro Commerciale Naturale, Pro Loco e realtà associazionistiche per animare sino a inizio gennaio capoluogo e frazioni. Un mix di spettacoli, arte, cultura e tradizione strizzando l’occhio come sempre ai più piccoli, i destinatari principali degli eventi pensati per rivitalizzare il centro storico e fare da traino al commercio. Dal 30 novembre al 6 gennaio, allora, torneranno la galleria luminosa in via Roma e gli allestimenti nei quartieri e nei borghi montevarchini per creare un’atmosfera gradevole e attrattiva per residenti e visitatori. Gli addobbi del cuore cittadino si annunciano suggestivi e a tema: la neve in piazza Varchi con gli immancabili pupazzi e nevicate programmate nei week end per la gioia dei bimbi; gli gnomi in via Roma; il "Natale dei Sogni" in piazza Umberto, con un abete simbolo di un progetto solidale curato da alcune aziende del territorio, e il consueto profilo illuminato della torre del Cassero in piazza Vittorio Veneto. Non mancheranno le giostre per i bambini, mentre viale Matteotti ospiterà dal 12 dicembre al 14 gennaio uno degli ingredienti classici delle festività, il circo con gli artisti che si esibiranno anche nella Rsa montevarchina per regalare un sorriso ai nonni. Nel cartellone spiccano poi mercatini per chi è a caccia di strenne originali, concerti, animazioni, mostre d’arte, fotografiche e di presepi e dal 1 del mese prossimo il classico Villaggio di Babbo Natale che riceverà i bambini in un locale di via Roma e il 22 dicembre calamiterà l’attenzione generale calandosi con suoi aiutanti dal campanile della Collegiata. Quest’anno sarà visitabile inoltre la Casa della Lego.

"Sarà un mese intenso, che si aprirà sabato 30 novembre con l’accensione dell’albero – ha spiegato l’assessore Sandra Nocentini - per chiudersi il 6 gennaio con l’arrivo delle befane in vespa e l’obiettivo è di coinvolgere tutta la nostra comunità". Che potrà riunirsi sotto il municipio il 31 dicembre per "Music Laser San Silvestro 2025". "Una festa in piazza rivolta ai giovani e non solo – ha ripreso il sindaco Silvia Chiassai Martini - a base di buona musica e grandi effetti per salutare insieme il nuovo anno". Numerosi gli sponsor tra cui la Camera di Commercio. "Aspettiamo tutti nel centro storico – ha concluso Roberta Soldani, delegata Confcommercio parlando a nome delle categorie economiche – per ammirare l’allestimento accattivante, partecipare alle tante iniziative e approfittare delle proposte dei commercianti".