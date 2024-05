Urto Festival. Due giorni live a Villa Severi

Un palco immerso nel verde di Villa Severi, 13 live, un’offerta di ampio respiro con artisti da ogni parte d’Italia, artisti di fama internazionale ed emergenti appartenenti alla cultura underground locale e nazionale. Tutto a ingresso libero, due giorni di live quella di Urto Festival, ma anche dj-set, area ristoro, area kids, mercatino, mostre, una parete live painting, spazi dedicati a talk, proiezioni, presentazioni, un secondo palco per esibizioni teatrali e musica unplugged. Anteprima il 30 maggio con il Party di apertura, il 31 maggio spazio alle prime esibizioni live: apriranno i Canale vibrazioni emo/punk provenienti da Cortona seguiti da Electric Rastrello, sintetizzatori a manetta e batterie spericolate direttamente da Rovereto che si approcciano alla musica, come amano dire di sè, soprattutto per amore. A seguire, due band bolognesi, riferimento della scena punk italiana: Leatherette, quintetto bolognese lanciato addirittura dalla leggenda Iggy Pop nel suo Confidential Show per la BBC Radio e Three second kiss, una delle band di punta della scena alternativa punk italiana, un trio dal sound crudo e angolare, con una devozione per la pura elettricità. Headliner della serata Uzeda, siciliani doc dall’anima migrante, una sana allergia ai compromessi e la passione per il rock ruvido e rumoroso che non si è mai spenta. Contano oltre 1200 live in Europa e Stati Uniti, ci immergeranno nelle onde sonore del noise rock di cui rappresentano in Italia la punta di diamante. Il 1 giugno apriranno le danze con la loro carica inesauribile gli Orange Budd un collettivo di rappers e freestylers da Siena, seguiti da Superfluido realtà indipendente dell’underground romano composta da producers ed un dj. Sarà poi la volta di Magno Mc da Firenze, che presenterà il primo progetto solista interamente prodotto da Around l’Esprit, a seguire Ducho. Il live continuerà con l’esibizione di Abstral Compost e Oddateee, rappers provenienti da Francia e Usa, poi Pufuleti, Zutera, e Egreen e Djgruff.