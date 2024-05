Una nuova area verde per i turisti Una nuova area verde attrezzata a Freggina accoglie turisti e cittadini, offrendo un punto di partenza per esplorare il Parco delle Foreste Casentinesi. Il recupero di un vecchio campetto da calcio ha permesso la realizzazione di aree di sosta e picnic, con servizi per barbecue e punti ristoro. Un investimento di 40mila euro ha reso possibile questa riqualificazione, con risorse provenienti dall'ente Parco e dal Comune.