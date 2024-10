Tridente Ogunseye e mediana a tre. Le scelte di Troise per salire ancora

Ripartire di slancio dopo il mezzo passo falso contro il Rimini per restare ad alta quota. Con questo pensiero l’Arezzo affronta questa sera il Sestri Levante sul sintetico dello stadio ligure dove saranno circa un centinaio i tifosi amaranto al seguito. "Qualcosa a livello di formazione cambieremo. Sia per caratteristiche che tenendo conto della condizione psicofisica di qualcuno". ha ammesso Troise nella conferenza stampa della vigilia. Ecco allora che rispetto all’undici che ha affrontato i romagnoli si candidano per una maglia da titolare Guccione nel tridente offensivo, Settembrini e Santoro in mediana, Del Fabro in difesa dove Chiosa, appena rientrato dal lungo stop, potrebbe avere un turno di riposo considerata anche la superficie sintetica.

"Rigiochiamo dopo appena 5 giorni e qualcuno ha bisogno di recuperare" sottolinea il tecnico napoletano. Gli altri indiziati a restare fuori sono Renzi e Pattarello. Il Sestri, dopo un avvio stentato, ha conquistato 8 punti in 5 giornate ma va ancora in cerca del primo successo in casa. Stasera probabile il 3-5-2 da opporre agli amaranto.

"Recentemente hanno cambiato modulo passando a una difesa a 3, ma l’atteggiamento è rimasto sempre lo stesso. Troveremo una squadra agguerrita nella fase di non possesso che ci concederà poco" evidenzia Troise che potrebbe irrobustire il centrocampo tornando al 4-3-3. "Mi soddisfa il fatto che ormai i ragazzi hanno raggiunto una buona capacità di interpretare la gara. Siamo cresciuti molto su questo aspetto. Adesso dobbiamo diventare costanti e più maturi se vogliamo stare lassù. La classifica deve essere una motivazione ulteriore per non perdere di vista l’obiettivo stagionale".

A cominciare dalla trasferta in terra ligure, servirà un maggiore apporto in termini realizzativi da parte dei centrocampisti e delle mezze punte per evitare di diventare Ogunseye-dipendenti. "Mi auguro che arrivi qualche gol in più. Qualche rete ci manca considerando il potenziale che abbiamo. Ci stiamo lavorando, ma dobbiamo mantenere gli equilibri. Vero che segnano poco, però stiamo difendendo bene" spiega l’allenatore. Le buone notizie arrivano dall’infermeria dove Righetti da lunedi ricomincerà ad allenarsi dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Sassari e Montini è ormai guarito dalla lesione muscolare. Entrambi mettono nel mirino la gara in casa con la Spal.