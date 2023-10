Tre eventi di gioia spezzati in un giorno

Martina era arrivata a Firenze sabato mattina insieme al marito e alla bimba di un anno. Un viaggio da Brema, in Germania, dove vivevano. L’incontro con i genitori e i suoceri per quella festa da vivere tutti insieme. Una festa che ne conteneva tre. Tre occasioni per celebrare altrettanti traguardi importanti: il battesimo e il compleanno della figlia di Martina che proprio venerdì ha compiuto il primo anno di vita. Eppoi c’era il traguardo della casa a Pulicciano, l’abitazione dei suoceri di Martina, utilizzata come seconda casa. I lavori di ristrutturazione erano terminati e tutti erano lì per inaugurare quella dimora ai piedi del Pratomagno dove trascorrere le vacanze. Ma in un attimo tutto è cambiato.