Travolto a 39 anni, è grave. Quattro schianti in un giorno

È stato il più grave dei quattro incidenti di ieri e adesso il 39enne caduto a terra con la sua Vespa è ricoverato alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso. Una giornata nera sulle strade aretine: siamo a metà pomeriggio, in una giornata in cui i mezzi di emergenza sono stati messi a dura prova per una serie di interventi sulle strade della cittàè e della provincia, forse complice il maltempo che ha reso l’asfalto viscido rappresentando un pericolo per i veicoli in movimento.

Poco prima delle 17 i volontari della Croce Bianca intervengono in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, a due passi dal comando provinciale dell’Arma. Si tratta di uno scontro tra un’auto e uno scooter. La dinamica della collisione non è ancora chiara e sarà compito degli uomini della Polizia Municipale ricostruire nei contorni quel che è successo e cosa abbia portato all’impatto tra i due veicoli.

Forse una mancata precedenza, o la strada bagnata che ha fatto scivolare uno dei due veicoli: al momento tutte le ipotesi devono essere vagliate dagli agenti per fare luce sull’incidente. Quel che è certo - come d’altronde sempre avviene quando di mezzo c’è un veicolo a due ruote - è che il motociclista ha avuto la peggio: è un uomo di 39 anni.

Dopo l’impatto, a pochi passi da un incrocio, la Vespa è finita a terra e il 39enne è caduto rovinosamente. I soccorritori della Croce Bianca arrivati con un’ambulanza ed un’automedica hanno prestato le prime cure al ferito ma le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato necessario l’intervento anche dell’elisoccorso della Regione Toscana. Pegaso 1 è atterrato poco lontano, ha preso a bordo il 39enne e si è alzato in cielo: direzione Siena, al policlinico Le Scotte, dove il ferito è arrivato in codice rosso. Per fortuna, non è in pericolo di vita. Come accennato, è stato il più grave dei quattro incidenti che si sono verificati nell’Aretino a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Poco prima delle 10 una donna di 85 anni era stata investita sulla Strada regionale 71 all’altezza della zona nord di Rigutino ed era finita al pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Al San Donato poco dopo erano arrivati anche due degli uomini coinvolti nello scontro tra due auto che si è verificato a Lucignano, dove è rimasta ferita anche una terza persona ricoverata a Siena. Nemmeno due ore dopo un altro schianto stavolta in città, nella centrale via Garibaldi: nell’incidente è rimasta ferita una donna di 81 anni, ma senza conseguenze gravi.