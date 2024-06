Torna la musica di Cautha festival. Due giorni con il gruppo di Sbam

A luglio sarà tempo di Cautha Summer Festival. La nuova avventura dell’omonima associazione giovanile è fissata per il 27 e 28 luglio. Teatro dell’evento la popolosa frazione di Camucia, questa volta in Piazza Chateau-Chinon. Un progetto dei giovani per i giovani ma che punta a strizzare l’occhio anche a generazioni trasversali. Sabato 27 luglio si esibirà il cantante Chiello, pseudonimo di Rocco Modello, cantautore e rapper italiano diventato celebre con il gruppo FSK e la hit "Quanto ti vorrei", seguito dalla musica di Indie Power, il gruppo che sta portando in giro per l’Italia la musica Indie, L’appuntamento più atteso è quello di domenica 28 luglio con una tappa dedicata a "SBAM! from Jova Beach Party", il format che ha accompagnato Jovanotti in giro per l’Italia e che ora torna a trovarlo nella sua Cortona. Nulla trapela, ma la speranza che anche il cantautore Lorenzo Cherubini salga, anche solo per una breve performance, sul palco della sua Cortona. Il tutto accompagnato dalla musica dei più importanti Dj della Valdichiana. Spazio anche per gli artisti che vogliano proporsi per portare i loro brani sul palco: il progetto "I sentieri della musica" offre la possibilità di candidare le proprie canzoni per disporre del palco del Festival per alcuni minuti.Ci saranno anche stand dedicati alle attività del territorio, per le associazioni, food truck, giochi d’acqua per grandi e piccini, una spiaggia allestita con area relax e un palco dove la musica non si fermerà mai dalle 18 a tarda notte. "Per quest’estate abbiamo voluto progettare qualcosa di speciale - dichiara Iacopo Mancini, Presidente di Cautha - che speriamo possa diventare un’occasione di condivisione e incontro per tutta la comunità, per minimizzare le distanze anche intergenerazionali e promuovere a tutto tondo l’aggregazione. Il Cautha Summer Festival è un’idea che ci girava in testa ormai da vari mesi, e sono davvero felice che sia stato sposato dall’amministrazione con questo entusiasmo. Pensato per essere una festa di tutti, a partire dal prezzo dei biglietti, questo Festival vuole essere il punto di partenza per riscoprire la forza di una generazione". I biglietti delle singole giornate sono acquistabili a 15 euro tramite gli staff di pr coinvolti, oppure nei punti vendita individuati a Camucia, Cortona e Castiglion Fiorentino.