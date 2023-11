Teatro ragazzi e il Giogo d’Inverno sul palcoscenico

Per i più piccoli tra gli spettatori e le loro famiglie la stagione teatrale del Teatro Verdi di Monte San Savino appena presentata si arricchisce degli eventi di "Andiamo a teatro" con tre appuntamenti nel fine settimana, da dicembre a febbraio alle 17:30: sabato 2 dicembre "Nome" di e con Sara Campinoti e Daniele Del Bandecca con la voce narrante di Martina Gregori, produzione Compagnia Tpo | Teatro Metastasio Di Prato. Domenica 21 gennaio, con una dedica ai bambini dai 3 anni in su, David Bianchi "Giulivo" sarà il protagonista di "Casa Romantika" di David Bianchi e Riccardo Rombi, produzione Catalyst. Domenica 4 febbraio, per i bambini dai 6 anni in su, è tempo di immergersi in "OZz. Della mancanza e dello stupore" con Simone Martini. Con la rassegna "Il Giogo d’Inverno" la Stagione del Verdi si arricchisce di quattro appuntamenti legati al teatro popolare: il 20 gennaio alle 21:15, in scena Il Giogo in "Gedeone". I successivi appuntamenti, sempre alle 21:15, saranno al Teatro S. Prospero di Montagnano. Il 26 gennaio con "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi"; sabato 24 febbraio con "Grisù Giuseppe e Maria", il 23 marzo con "Cabaret primo amore".