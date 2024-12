Teatro Amatoriale. Tutti i premiati al Moderno

"Una tonnellata di soldi", per la regia di Marco Cucciniello ha ricevuto la menzione speciale per il miglior allestimento scenico realizzato da Carla Veneri, mentre il premio come miglior attrice è andatao a Claudia Pennucci. "Valorizzando con la sua vivacità interpretativa la scena teatrale ricca di humour, coordinandosi perfettamente con gli altri attori - si legge nella motivazione - per la realizzazione di uno spettacolo armonico e brillante, facilmente fruibile dal pubblico, che si è dimostrato attento e partecipe". "Davvero non me lo aspettavo ma ne sono felice - dice Clauda Pennucci- Soprattutto per la motivazione, che rende merito a tutto lo spettacolo, al grande lavoro di Marco Cucciniello (sempre instancabile, appassionato, creativo) e agli altri fantastici amici che ho avuto la fortuna di incontrare ormai tanti anni fa, sul palco. Grazie al Teatro Moderno del Tegoleto, un posto speciale per tanti motivi". Si è svolta domenica 1 dicembre la serata di premiazione del XXV Concorso di Teatro Amatoriale, al Teatro Moderno di Tegoleto. Durante il pomeriggio la Compagnia Teatrale G.T. Tempo e la Compagnia Teatrale Maskere di Corugate hanno portato in scena “Il Dio della carneficina” di Yasmina Reza per la regia di Nadia Bruno. La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale ha deciso, all’unanimità, di assegnare il Premio per il migliore spettacolo alla Compagnia Teatrale Micromega di Verona per lo spettacolo Mi piazzo in Banca e non se ne parla più, testo e Regia di Matteo Spiazzi. Il Premio Miglior Attore, all’unanimità, è andato a Gianni Bevilacqua, l’attore della ASS. Teatrale Le Voci Di Dentro di Assisi ha interpretato nel lavoro: Le Bugie con le gambe lunghe di Eduardo De Filippo. E ancora, il Premio Migliore Regia è andato a Matteo Dall’Olmo, regista della Compagnia Teatrale Unicorno di Vinci ha diretto con maestria il cast della commedia: 3° Piano Interno 4. La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale era composta dal Presidente Gemma Mondanelli e dai Giurati Mariella Marinelli, Maria Clara Domini, Alberto Verdelli e Paolo Randellini.