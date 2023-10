Subito Renate, poi la Pro Patria si scopre grande con Moretti

MEDA (Monza Brianza)

Colpaccio della Pro Patria che ribalta il Renate, castigandolo per due volte sugli sviluppi di un corner.

Nerazzurri di mister Pavanel avanti nel gioco e nel risultato con Tremolada al 28’ che ribatte in rete la respinta di Rovida sul rigore calciato da Sorrentino. Nella ripresa: doppietta di un convincente Moretti, sempre con il piatto di sinistro e sui corner calciati da capitan Bertoni, la prima volta al 26’ con sponda di Saporetti e la seconda al 33’ dopo aver stoppato la palla e appoggiando ancora senza essere contrastato in rete.

Due errori imperdonabili per le pantere nerazzurre, schierate a zona sui calci d’angolo, mentre i tigrotti che confermano uno dei punti di forza sulle palle inattive ben preparate dal proprio allenatore Riccardo Colombo allungano compresa la Coppa Italia a cinque partite la propria serie positiva in questo momento felice.

Sono tre punti pesantissimi per i tigrotti di Busto, che salgono in classifica a quota 12.

Martedì 24 ottobre si torna in campo per l’infrasettimanale allo “Speroni” contro il Trento: vincere ancora per iniziare a sognare veramente in grande.

Luca Di Falco