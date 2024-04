Si parla di finanze lunedì in consiglio

Giro di boa per i rappresentanti del paese del cassero a Palazzo San Michele. Lunedì prossimo 29 aprile alle ore 15,30 si riunisce la seconda seduta del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino per il mese di aprile. L’assise che si riunirà settimana prossima dovrà discutere di sette punti posti all’ordine del giorno. Tra questi spiccano per importanza in primis il rendiconto esercizio finanziario del 2023 la presa d’atto del Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2024 ai fini della Tari ma anche la conseguente variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 2 del decreto legislativo 267 del 200. Infine il parlamentino sarà chiamato a votare l’approvazione delle tariffe per l’anno 2024 della tassa sui rifiuti Tari.