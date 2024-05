Scintille a 5 Stelle. Pierazzi attacca: "Via Lucarini"

CASTELFRANCO PIANDISCÒ

È polemica sulla candidatura di Claudia Lucarini per la lista "Insieme per Castelfranco Piandiscò". Nelle ultime ore il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi (nella foto) ha preso posizione, sottolineando che la consigliera uscente dei pentastellati ha fatto una scelta "senza condividerla con la forza politica che le ha dato la possibilità di candidarsi ed essere eletta nel 2019".

Pierazzi ha puntualizzato di aver appreso della sua candidatura dalla stampa e di non essere stato a conoscenza delle intenzioni di Lucarini. "Questa sua decisione – ha aggiunto – presuppone la decisione di abbandonare il Movimento, fatto di cui prendiamo atto e che intendiamo comunicare alla cittadinanza".

Lucarini fa parte della lista che appoggia il candidato a sindaco Michele Rossi che, alle elezioni del 9 e 10 giugno, se la vedrà con Massimo Mandò.

Il coordinatore aretino dei pentastellati ha quindi annunciato che il Movimento 5 Stelle non supporterà nessuna lista a Castelfranco Piandiscò. "Riteniamo che non vi siano basi sufficienti, in entrambi gli schieramenti, per un progetto di rilancio del territorio. Da una parte – ha detto Pierazzi – abbiamo il Partito democratico, che tra l’altro non ha mai votato contro la Multiutility e la sua conseguente quotazione in borsa; dall’altra, un insieme di anime politiche che arrivano fino alla destra e risultano incompatibili con il progetto progressista del Movimento 5 Stelle. Per questi motivi, non daremo il nostro appoggio a nessuna lista".

M.C.