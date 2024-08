Sansepolcro, il bando perle case popolari

Arezzo, 30 agosto 2024 – Il comune di Sansepolcro rende noto che da oggi al 30 ottobre sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2024 per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP, PERIODICAMENTE DISPONIBILI, nel Comune di Sansepolcro".

Trattandosi di Bando Generale l'approvazione della graduatoria definitiva comporta la cancellazione di tutte le precedenti graduatorie e richieste precedentemente presentate, pertanto, è fatto obbligo ad ogni aspirante assegnatario di rinnovare la propria istanza.

Possono partecipare al Bando i cittadini che alla data di emissione siano residenti nel Comune di Sansepolcro o svolgano attività lavorativa prevalente nello stesso ambito territoriale, in possesso di certificazione ISE/ISEE attestante un valore ISEE relativo al nucleo familiare inferiore a 16.500 euro.

Oltre a queste condizioni di base il nucleo familiare richiedente dovrà altresì essere in possesso di tutti gli altri requisiti di partecipazione previsti dalla normativa e dettagliatamente descritti nel Bando di Concorso.

Si potranno presentare le relative domande attraverso la modulistica predisposta dall'Ufficio Edilizia Privata del comune di Sansepolcro entro e non oltre il 30 ottobre.