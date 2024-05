Sanità: nuovi servizi. Misericordia e Crt insieme

SAN GIOVANNI

La Misericordia di San Giovanni e la Clinica Riabilitazione Toscana hanno sottoscritto una convenzione per i trasporti sanitari dei pazienti della Crt. E’ già operativa e può essere utilizzata per integrare i bisogni di trasporto sanitario oltre quelli già erogati dal Servizio sanitario nazionale L’obiettivo è quello di migliorare costantemente i servizi sanitari verso i cittadini. Il servizio potrà essere richiesto per dimissioni programmate dalla degenza, per il trasferimento dalla Clinica ad altre strutture (per dimissioni e consulenze) e infine per trasferimenti urgenti. I pazienti possono essere in diverse condizioni di gravità, quindi è prevista la presenza un soccorritore esperto al quale si può affiancare un infermiere o anche un medico. L’accordo è stato salutato con soddisfazione dalle due realtà. La Crt, in queste ore, ha annunciato poi una importante iniziativa: un confronto tra intelligenze, umana e artificiale. Si svilupperà il 1 e il 2 giugno nel castello dei Conti Guidi di Poppi. E’ Il Festival delle neuroscienze, organizzato dalla Fondazione Gianfranco Salvini e dalla Clinica con il patrocinio della Regione Toscana.

Due giorni che vedranno il confronto tra discipline diverse quali neuroscienze, fisica, tecnologia e filosofia. Domani mattina, alla Presidenza della Giunta regionale toscana, in piazza del Duomo a Firenze, sarà presentato l’intero evento. Ci sarà anche il governatore della Toscana Eugenio Giani. Nel 2023 la Clinica Riabilitazione Toscana ha trattato oltre 5.000 pazienti, di cui 1.000 in degenza e altri 4.000 ambulatoriali, a cui sono stati erogati circa 50.000 trattamenti. Impiega oltre 200 addetti, di cui 172 dipendenti e 30 collaboratori professionisti sanitari in ambito riabilitativo e rappresenta un punto di riferimento assoluto, per tutta la l’Asl Sud Est.