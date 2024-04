San Giovanni celebra la Festa della Liberazione

Arezzo, 22 aprile 2024 – Come ogni anno San Giovanni si appresta a festeggiare la Giornata della Liberazione, il 25 aprile. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza. Le celebrazioni, organizzate in collaborazione con Anpi Valdarno e il Comune di Cavriglia, avranno due momenti distinti. Alle 10 di mercoledì 24 aprile i due sindaci e il presidente di Anpi Valdarno, si recheranno al Cippo di Santa Lucia per ricordare il brutale eccidio avvenuto il 24 luglio del 1944 – tre mesi prima della Liberazione di San Giovanni – nel quale vennero fucilati dai fascisti il giovane comandante Gian Maria Paolini, medaglia d’argento e della Resistenza, e i due partigiani Settimio Berton e Francesco Fiscaletti.A seguire, sempre durante la mattina, alle ore 11 il sindaco di San Giovanni e il presidente di Anpi Valdarno, porteranno una corona di alloro al Sacrario dei Caduti del cimitero urbano della città del Marzocco, ne collocheranno un’altra sotto il loggiato di Palazzo di Arnolfo e una terza sotto al monumento ai caduti per la libertà al villaggio Minatori. Alle celebrazioni, a cui sono state invitate le autorità militari e civili e le associazioni combattentistiche, potranno prendere parte anche i cittadini.