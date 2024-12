San Giovanni. Al via un progetto per il benessere degli anziani

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi, al Circolo Sauro Billi del Ponte alle Forche, nel comune di San Giovanni Valdarno, è stato presentato il progetto "AttivaMente", rivolto al benessere degli anziani autosufficienti del territorio. L'iniziativa è organizzata dai servizi sociali del Comune di San Giovanni ed è gestita dalla Cooperativa Lego. Le proposte sono le più varie: cineforum, laboratori di teatro e musica, giochi di gruppo, percorsi di stimolazione fisica e cognitiva. Adesso sono dieci gli anziani che ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 17, si ritrovano per passare del tempo insieme al Circolo sangiovannese. "Si tratta di un progetto che ho voluto fortemente - dichiara il sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi - destinato ad anziani autosufficienti che, in un ambiente sicuro e protetto, e guidati da educatori professionali, possono svolgere delle attività che riescono a tenere la mente attiva durante la giornata". In particolare, il fine che si vuole raggiungere con questo progetto è quello di promozione della salute e del benessere nella terza età, in modo da favorire anche il sostegno delle famiglie impegnate nella cura dei "nonni".

L'altro scopo principale è quello di ridurre la solitudine e l'emarginazione sociale, promuovendo anche la diffusione di migliori procedure all'interno di tutti i servizi riguardanti gli anziani, creando un sistema solido e accessibile per le persone più esposte. Tra le attività principali c'è la proiezione di film, con dibattito successivo, laboratori sulle varie arti e giochi di gruppo e di carte, insomma, qualsiasi cosa per mantenere attive le menti di questi anziani. Le attività varieranno in base alle stagioni, con proposte sempre differenti, visto che sono previsti anche momenti di attività fisica adattata. Per garantire accessibilità a tutti, è stato attivato un servizio di trasporto, sempre a cura dei Servizi Sociali del Comune, in modo da permettere anche ai "nonni"con limitazioni motorie, e alle loro famiglie, la partecipazione, senza doversi preoccupare della parte logistica. "Essere autosufficienti non significa essere privi di bisogni - spiega il responsabile dei servizi sociali del Comune, Gabriele Rossi - ecco quindi che l'offerta di servizi mirati e personalizzati per una popolazione crescente di anziani diventa essenziale per favorire il benessere e la socializzazione, e soprattutto per prevenire l'istituzionalizzazione, supportando le famiglie. La caratteristica principale di questo progetto è la possibilità di usufruire di educatori specializzati della cooperativa Lego, che organizzeranno diverse attività: dalla stimolazione cognitiva, ad attività di socializzazione e attività fisiche. La socializzazione, l'attenzione alle relazioni sociali, essere inclusi all'interno della propria comunità sono elementi fondamentali per contrastare la solitudine e favorire la prevenzione di malattie. Mi pare importantissimo che tali attività siano ospitate all'interno di un circolo inserito nel tessuto sociale ed urbano della comunità."

E' quindi questo il modo del Circolo Sauro Billi per rispondere alle esigenze e ai piaceri della popolazione in età avanzata, offrendo strumenti utili in vista di un miglioramento della qualità della loro vita. Sono intervenuti alla presentazione il sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi, il responsabile dei servizi sociali del Comune, Gabriele Rossi, e la responsabile delle risorse umane della Cooperativa Lego, Alessia Asti