Rubati cellulare e portafoglio da ambulanza ferma per un soccorso

Derubati mentre stavano svolgendo un servizio 118. Profonda amarezza a Castelfranco di Sopra tra gli operatori e i volontari della Misericordia del borgo che ieri si trovati a fare i conti con l’insensibilità dei soliti ignoti.

Ladri che in pieno giorno, attorno alle 13.30, non hanno esitato a sottrarre dall’ambulanza ferma davanti alla casa di un malato, in via Mazzini a San Giovanni, il portafoglio dell’autista e un telefono cellulare di uno dei tre componenti dell’equipaggio.

Come prevede il protocollo di emergenza il portellone del mezzo di soccorso era rimasto aperto per agevolare l’intervento e qualcuno ne ha approfittato per far razzia degli oggetti lasciati nel vano del cruscotto. Al momento di risalire sul veicolo l’amara scoperta con la successiva denuncia dell’accaduto ai Carabinieri della Compagnia cittadina e dalla Confraternita l’auspicio è che a rintracciare il responsabile o gli autori di un gesto inqualificabile possano contribuire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella strada.