Risorge un’area della città. È l’addio a Borgo Arnolfo

di Francesco Tozzi

Porta . Sorgerà dalle ceneri di Borgo Arnolfo il nuovo ingresso a sud di Corso Italia che ridisegnerà una volta per tutte il volto della città di Masaccio. Lunedì, dopo ben 13 anni, ripartiranno i lavori e dureranno 18 mesi. Saranno realizzati 3 edifici, 76 alloggi, 2mila metri quadri di negozi ed uffici, oltre a parcheggi e cantine. Il progetto è stato presentato ieri pomeriggio a Palomar. "Credo che non sia retorico affermare che è una giornata storica per la nostra città". Con queste parole Valentina Vadi ha aperto l’incontro alla presenza di un folto pubblico. La proprietà dell’area è stata acquistata all’asta a gennaio 2021 dalla società Srl, al cui interno vi sono vari gruppi imprenditoriali di cui Ad Casa detiene la maggioranza e a dicembre 2022 è stata firmata la convenzione con il Comune. "Non sto qui a ripercorrere i quindici anni seguiti al fallimento della società Etruria Investimenti – ha dichiarato il sindaco – quello che a me preme far capire è che la ripartenza del cantiere di Borgo Arnolfo non è arrivata per caso o per fortuna, ma è il frutto dell’impegno e del lavoro di questa amministrazione e dei passaggi amministrativi che ha compiuto in questi quattro anni e mezzo per riuscire a raggiungere l’obiettivo di dare nuova vita e rigenerare un’area della città fortemente identitaria, posta all’ingresso del centro storico e per troppi anni in condizione di degrado". All’evento hanno partecipato anche l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini, gli architetti Riccardo Roda e Silvio Pappalettere, i rappresentanti di Ad Casa e l’assessore regionale all’edilizia residenziale Serena Spinelli. Il complesso sarà caratterizzato da 3mila metri quadri di piazza pedonale, 1000 di aree a verde e 1000 di viabilità e parcheggi.

"Un progetto interessante – ha commentato Serena Spinelli – finalista del concorso di idee che Regione insieme al fondo Fhd ha voluto promuovere nel 2020 per proporre idee su una risposta abitativa, post pandemia, per 32 alloggi di edilizia sociale. Si realizza una straordinaria collaborazione fra istituzioni diverse, una relazione positiva fra pubblico e privato nell’interesse della qualità della vita di tutti i cittadini". "Borgo Arnolfo è stato per troppi anni una ferita aperta per il territorio – ha concluso Pellegrini – e la sua riqualificazione è stato il nostro obiettivo principale".