Ragazzi bloccati su una roccia dell’Arno . Salvati dall’elicottero, paura a Buon Riposo

Hanno tentato di attraversare l’Arno ma sono stati travolti dalla furia del fiume in piena particolarmente gonfio in questi giorni. Se la sono vista brutta due ragazzi che giovedì pomeriggio sono stati messi in salvo solo grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che si è alzato in volo verricellato e pronto a recuperarli. I due erano rimasti bloccati in una roccia proprio in mezzo al letto del fiume. L’operazione alquanto delicata, ha visto come protagonisti i vigili del fuoco di Arezzo che, in pochissimo tempo, sono riusciti a raggiungere i due rimasti bloccati sull’Arno in località Buon Riposo nel pomeriggio di giovedì. I ragazzi non intendevano tuffarsi ma attraversare l’Arno. Nel tentativo sono rimasti intrappolati su una roccia mentre provavano a guadare e mentre intorno a loro il fiume scorreva veloce. L’operazione di salvataggio è partita dopo che giovedì intorno alle 16,40 è arrivata alla centrale operativa la richiesta di soccorso. Un ragazzo e una ragazza, a quanto pare nel tentativo di guadare il fiume e raggiungere la sponda opposta, sono stati travolti dalla corrente e, per pura fortuna, sono riusciti a evitare il peggio arrampicandosi su una roccia che sporgeva in mezzo al letto del fiume. A Buon Riposo è subito arrivata la squadra fluviale dei vigili del Fuoco e nell’intervento è stato e indispensabile l’elicottero Drago 57 del reparto volo di Arezzo, che ha raggiunto i due giovani. Grazie al verricello gli elisoccorritori sono riusciti, tuffandosi nel fiume e raggiungendo i due sulla roccia in cui avevano trovato riparo, ad agganciare e ad imbracare la coppia. Dopo l’operazione di recupero, i ragazzi sono stati riportati sulla sponda sani e salvi.

Angela Baldi