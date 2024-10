"Prometheus 2024" la grande esercitazione. Prove di disatri con la Protezione civile

Si chiama "Prometheus 2024" ed è il nome della grande esercitazione della Protezione civile comunale in programma per oggi. Si svolgerà oggi infatti domenica 20 ottobre la giornata individuata per la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che si avvarrà della collaborazione delle varie associazioni di volontariato del territorio che operano nello stesso ambito. L’iniziativa coinvolgerà: Croce Rossa Italiana, Arciconfraternita di Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo di P.C. Sostenitori operatori di Polizia.

Una combinazione di atti simulati e attività concrete che coinvolgeranno uomini, mezzi e tecnologie solitamente impiegati durante eventi calamitosi.

Dalle 8 e per tutta la mattinata, il "campo base" sarà in via Setteponti presso il centro polifunzionale di protezione civile, dietro la sede della Polizia municipale: non si tratterà solo di verificare l’efficienza del sistema comunale ma anche quella delle procedure che scattano in caso di allerta meteo, del pompaggio dell’acqua in un ambiente interessato da piogge alluvionali, della vigilanza sul reticolo idraulico minore, dell’assistenza alla popolazione, del coordinamento e della cooperazione con le associazioni di volontariato e tra le sale operative.

Al termine dell’operazione è prevista una riunione di debriefing per analizzare quanto svolto, individuare eventuali criticità e apportare misure migliorative alle procedure di emergenza. Nessun allarme quindi per il dispiegamento di mezzo stamani, si tratta di un’esercitazione di routine.