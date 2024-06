Prevenzione in azienda. Cna chiede la mappatura dei defibrillatori

Cna e Servizio di Emergenza Sanitaria insieme per mappare i defibrillatori.Cna ha chiesto a tutti gli oltre 4 mila associati di comunicare l’eventuale presenza dei defibrillatori e la data dell’ultimo controllo, in modo da aggiornare la mappatura e di controllare l’efficienza delle apparecchiature. "Il nostro ruolo – afferma il presidente Cna Fabio Mascagni - è quello di tutelare i nostri associati ed operare per la crescita economica del territorio, ma siamo anche una forza sociale che ha a cuore la salute".