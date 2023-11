Polemica su Piazza Matteotti. Botta e risposta sui ritardi. Milighetti: "Si informino"

E’ ancora polemica sui giardini pubblici di Castiglion Fiorentino. Il gruppo consiliare di opposizione Città al Centro va all’attacco dell’amministrazione comunale, attaccando in primis il vice sindaco Milighetti - ribattezzato sarcasticamente "vice-tutto" dai consiglieri di opposizione - "siamo esattamente a 142 giorni di ritardo dalla data di consegna prevista per la consegna dei lavori, quasi 5 mesi di ritardo, Milighetti aveva poi detto che anche con i ritardi i lavori si sarebbero conclusi entro metà ottobre ma a metà settembre era evidente che non sarebbe mai andata così". I lavori, come previsto dal piano d’azione iniziale, si sarebbero dovuti concludere a giugno ma poi, come aveva spiegato Milighetti, che è anche assessore ai lavori pubblici, i ritardi rispetto l’arrivo delle materie prime hanno fatto slittare di diverse settimane la chiusura del cantiere che infatti ha tenuto le porte sbarrate ai giardini di Piazza Matteotti per tutta l’estate fino oggi, da febbraio scorso.

Ma l’arringa non finisce qua, "si tratta di un progetto costosissimo, inutile e sbagliato, in nome del quale sono stati sacrificate tante risorse pubbliche (soldi dei cittadini castiglionesi), e in nome del quale sono state abbattute le famose piante ammalorate anche a Castiglion Fiorentino sono sempre quelle che impediscono i mega progetti", spiegano i consiglieri di Città Centro. "Presto tutti potranno osservare anche il risultato finale e probabilmente capire che pure le scelte progettuali sono poco funzionali a dei giardini pubblici - continuano da Città al Centro - certo è che la cittadinanza, visitatori e turisti da mesi hanno un cantiere anche disordinato in quello che è il biglietto da visita per la nostra città". "Siamo come amministrazione dispiaciuti dei ritardi nel cantiere", spiega il vicesindaco Milighetti.

"Ma i lavori ai giardini sono in corso e stanno andando avanti - replica deciso - ci sono delibere e determine pubblicate che spiegano tutto e chi siede in consiglio comunale dovrebbe leggere e informarsi. Se invece vogliono fare solo polemica, mostrano soltanto la loro inadeguatezza". "Restiamo in attesa delle nuove dati e poi tutti ptonti per una inaugurazione scoppiettante e soprattutto elettorale", concludono i consiglieri di opposizione nella loro nota rilanciata anche sui loro profili social.