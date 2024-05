Parte il test di "Caccia al lavoro". I ragazzi ‘chiamano’ le imprese

di Claudio Roselli

Giovani inviati che visitano le aziende del territorio altotiberino con una finalità ben precisa: interpellare i titolari o i referenti di settore per capire quali sono le figure professionali mancanti o delle quali vi è bisogno in modo particolare. Il tutto riportato in un format video dal titolo "Job Hunters-Caccia al lavoro". Una iniziativa ideata dalla Fondazione Progetto Valtiberina e prodotta a cura della redazione di Ttv.it. Un progetto innovativo che mira a far conoscere alle nuove generazioni le varie opportunità lavorative presenti nell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana, territorio a forte vocazione imprenditoriale che garantisce interessanti prospettive di carriera in molteplici settori.

Il bello è che dai giovani è partito questo progetto e ai giovani si rivolge; attraverso "Job Hunters", essi hanno modo di intraprendere un viaggio alla scoperta delle diverse realtà lavorative presenti nella zona. Grazie a un coinvolgente dialogo con professionisti e imprenditori locali, gli "inviati speciali" di Ttv esplorano i luoghi di lavoro per conoscere le diverse tipologie di professionalità richieste nei vari ambiti.

Nel format vengono raccontate le aziende della Valtiberina Toscana e dell’Altotevere Umbro, che hanno il compito di rispondere alle domande dei giovani e di fornire una visione dettagliata delle proprie attività. La prima puntata – già pubblicata e tuttora visibile sul sito di Ttv, nel canale YouTube e nelle pagine social Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok della testata – ha per protagonista una storia e prestigiosa realtà: la Busatti, attività nata nel lontano 1842 ad Anghiari che produce filati e tessuti di alta qualità. Accompagnati dalla voce narrante di Giulio, i giovanissimi inviati Margherita e Siro hanno incontrato l’amministratore unico Livio Sassolini, il direttore commerciale ed export manager Michelangelo Formica e il responsabile tecnico Stefano Rossi. Nella prossima puntata, quella che il 15 maggio farà ingresso nel web, sarà la volta di Aboca, la principale fra le aziende presenti nel comprensorio, poi si passerà ad altre che hanno sede legale e operativa sul versante umbro (San Giustino e Città di Castello in particolare), ma che possono catturare l’interesse dei giovani del versante toscano.

"L’obiettivo principale è quello di stimolare l’interesse di ragazze e ragazzi verso quanto di stimolante e gratificante offre il territorio dal punto di vista occupazionale, promuovendo una crescita economica sostenibile e una maggiore consapevolezza delle risorse locali – spiega Marta Pasqualini, direttrice generale di Fondazione Progetto Valtiberina – e ‘Job Hunters’ rappresenta il primo step di un più ampio progetto dedicato a giovani e lavoro che vedrà la nostra Fondazione organizzare varie iniziative e progetti mirati durante tutto l’anno".