Orlando Materassi e Silvia Pascale protagonisti con i libri

Nell’ambito delle iniziative legate alla Festa della Toscana, il Comune di Terranuova – con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana – ha organizzato l’evento Toscana testimone di pace: dagli orrori della guerra alla lezione di Don Milani. Un calendario di eventi, ad ingresso gratuito, con al centro la Memoria e il contributo che donne e uomini hanno saputo dare alla Storia. Il prossimo incontro è in programma sabato 3 febbraio, alle ore 17, nella sala consiliare di Terranuova in via Poggio Bracciolini, 3/b con la presentazione dei libri "Baracke Wilhelmine. La memoria del terrore nazista" e "Inferno Heppenheim. La clinica nazista e i sottocampi di Dachau e Natzweiler – Struthof" di Silvia Pascale e Orlando Materassi. Nell’occasione sarà presentato il lavoro di ricerca sugli Internati militari italiani del comune di Terranuova. L’iniziativa è arricchita dalla presenza dei familiari delle vittime, rintracciate tramite ricostruzione storica e familiare. Sono previste letture di Simone Martini dell’associazione teatrale Kanterstrasse. "Si tratta di un’iniziativa importante dall’alto valore simbolico e storico – ha detto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti – resa possibile grazie al prezioso lavoro portato avanti da Silvia Pascale e Orlando Materassi. Affronteremo insieme un approfondimento sul tema degli Internati militari italiani".