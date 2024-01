Nuovo piano strutturale, domani l’incontro

Incontro sul nuovo piano strutturale e operativo del Comune di Montevarchi. E’ in programma domani alle 16 nella sala consiliare di Palazzo del Podestà ed è destinato a cittadini e professionisti che vogliano approfondire la conoscenza dei nuovi strumenti di governo del territorio adottati il 20 dicembre scorso dal Consiglio comunale e dopo l’avviso pubblicato sul Burt della Regione Toscana. Fino al 19 febbraio prossimo infatti si possono presentare le osservazioni al piano e l’iniziativa rientra nel percorso partecipativo promosso per favorire la più ampia informazione dei residenti. Un iter iniziato nei mesi scorsi con la raccolta di proposte sugli indirizzi strategici del piano, la concertazione con le realtà economiche, le associazioni di categoria e gli ordini professionali e la promozione di una forma di "partecipazione digitale" nel periodo del Covid in cui erano vietati assembramenti ed iniziative in presenza. Interverranno alla riunione il sindaco Silvia Chiassai Martini, l’assessore all’Urbanistica Angiolino Piomboni, i progettisti e i tecnici del municipio. Prevista anche la diretta streaming sul canale YouTube dell’ente, collegandosi al sito www.comune.montevarchi.ar.it.