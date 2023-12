Notte di San Silvestro...in Pratomagno

Arezzo, 28 dicembre 2023 – Un ultimo dell’anno alternativo. Via giacca e cravatta, via il frack, niente cenone a base di caviale. Ma un brindisi in alta quota, sulla montagna che divide il Valdarno dal Casentino. E lo slogan degli organizzatori è decisamente calzante: “come una moderna Shahrazād, vivremo l'ultima notte del 2023 in cammino, alla scoperta della Croce del Pratomagno". L'iniziativa, davvero singolare, è di "Andare a Zonzo", un giovane e dinamico tour operator specializzato in trekking di gruppo, outdoor travel e slow tourism. Organizzano in tutta Italia fughe dal caos e dalla routine per sprigionare spirito libero, alla scoperta di ambienti selvaggi. Il 31 dicembre è stato quindi organizzato un trekking giornaliero. 10 km di cammino, con un dislivello di circa 250 metri in salita e con guida trekking Francesco Brogi, valdarnese che ama profondamente la natura che lo circonda e che ha un legame particolare con la montagna valdarnese.

Un cammino agevole fino alla Croce del Pratomagno per uno speciale "stappo di mezzanotte" mozzafiato, sui fuochi del Valdarno e del Casentino. "Cammineremo sui prati di crinale per raggiungere la Croce in un’escursione priva di difficoltà - hanno spiegato gli organizzatori - Entreremo in contatto con la natura che ci circonda fino a scoprirla dentro di noi. Come in tutte le altre Hiking Night di Andare a Zonzo, cammineremo, per lunghi tratti, con la torcia spenta e in silenzio. Si tratta dunque di un’esperienza adatta a chi vuole provare sensazioni nuove. Un modo per stare soli in compagnia e ascoltare noi stessi. Intorno all'ora fatidica raggiungeremo la splendida Croce del Pratomagno monumento simbolo del Valdarno e del Casentino. Qui faremo un brindisi al nuovo anno e, se saremo fortunati, potremo godere di un punto di vista speciale sui fuochi della piana, prima di riprendere il sentiero".